إقبال كبير على حدائق ومتنزهات قنا احتفالاً بشم النسيم

قنا – عبد الرحمن القرشي:

شهدت محافظة قنا، صباح اليوم الاثنين، إقبالاً كبيرًا من المواطنين على الحدائق والمتنزهات بمختلف مراكز المحافظة، وسط تعزيزات أمنية مكثفة من الأجهزة الأمنية لردع أي شكل من أشكال الخروج على القانون.

كان كورنيش النيل بمدينة قنا، شهد إقبالاً غير مسبوق منذ الصباح الباكر من قِبل الأسر القنائية من قرى المراكز المجاورة للمدينة، وأحضر المواطنون المأكولات الشعبية المعتاد حضورها في تلك المناسبة "الفسيخ، الترمس، البيض"، وسط حالة من البهجة بين المواطنين.

من جانبه، شكّل اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، غرفة عمليات لإدارة أي أزمة فور وقوعها، على هامش احتفالات عيد الربيع بالمحافظة.