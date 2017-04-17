بالصور.. "قرية ملاهي" للأطفال للاحتفال بشم النسيم في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

استأجر عدد من أهالي قرية "خط العايدي" التابعة لكفر "أيوب" ببلبيس في الشرقية، اليوم، عددا من المراجيح والألعاب، لإقامة "ملاهي" للأطفال، للاحتفال بشم النسيم، دون مقابل.

وأشار أحد الأهالي لـ"مصراوي"، إلى أن الألعاب مجانية، لتجنيب أطفال القرية مشقة الانتقال إلى بندر بلبيس، للاحتفال، وكذلك مشاركة الأطفال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم.