ضبط 5 أطنان خل فاسد بمصنع في الوراق.. ومفتش الصحة: يُسبب فشل كلوي

كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث التموين بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، مصنع غير مرخص لإنتاج الخل بمنطقة الوراق.

وردت معلومات للعميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، أن صاحب مصنع لإنتاج الخل، يقوم بتجميع كميات كبيرة من الخل المخصص للأغراض الصناعية، وإعادة تعبئته في زجاجات، وطرحه للبيع على أنه خل صالح للاستهلاك.

وبالعرض على اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أمر بتوجيه مأمورية لمداهمة المصنع، حيث تم ضبط المدير المسؤول، ونحو 5 أطنان خل غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وكشف تقرير مفتش الصحة، عدم صالحية الخل للاستخدام المنزلي في الطهي، علاوة على أنه يتسبب في الإصابة بأمراض الفشل الكلوي.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.