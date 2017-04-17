بالصور..صفحة ” تحت الأرض ” تتوعد مرتضي من جديد.. وتوجه رسالة قوية لمن يحاولون اختراق صفحتهم

شيماء مصطفى

واصلت صفحة “تحت الأرض” تهديدها للمستشار مرتضي منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك، ولم يكن هذا هو التهديد الأول ومن المؤكد أنه لن يكون الأخير نظرا لأن الصفحة من الواضح أنها تحمل الكراهية لبعض الشخصيات في مصر ومنها مرتضي منصور.

حيث نشرت الصفحة منشورا عن مرتضي منصور قائلا ” سيتم حذف مرتضي منصور من رئاسة نادي الزمالك.. ترقبوا الخادمة رقم 5″

ثم نشرت الصفحة بوست أخر يهدد من يحاولون اختراق صفحتهم علي موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” قائلين ” بعد البوست الأخير لمرتضى منصور وجدنا سفهاء يرسلون طلبات لاختراق الصفحة هل وصل بكم الحال لأنكم تحاولون أن تخترقوا صفحتنا ؟ أجننتم عليكم اللعنة جميعا سوف نظل ف طريقنا وسترون بأعينكم من نحن أيها السفهاء”.

والجدير بالذكر أن ” صفحة تحت الأرض ” قد وجهت التهديدات الكثيرة لبعض الشخصيات الهامة حتي وأن وصلت بهم الجراءة إلي تهديد الرئيس السيسي، كما قامت بتهديد وزارة التربية والتعليم.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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