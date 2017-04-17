رياضية وتبدو سريعة.. هذه السيارات خدعت الجمهور

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يُكون البعض رأيه عن الإصدارات المختلفة من السيارات عن طريق ارتباط الشكل العصري بالقدرات الخارقة، ومن ثم تطبيق هذا المفهوم على معظم الإصدارات التي تتمتع بالانسيابية في شكلها، وهو الأمر الذي قد يجعله يظن أنها تتمتع بقدرات تؤهلها لامتلاك سرعات عالية.

ونشرت مجلة "ذا درايف" المتخصصة في السيارات، مجموعة من الإصدارات التي يمكن أن تخدع الجمهور بشكلها الانسيابي والعصري، وتوحي بأنها تمتلك سرعات عالية، وهي في الحقيقة ليست بهذه القدرات العالية، ومنها..

هيونداي تيبرون

واحدة من الإصدارات التي يمكن من الوهلة الأولى أن تخدع الجمهور، فقد يعتقد البعض أن وراء هذا الشكل العصري والانسيابي قدرات عالية على مستوى السرعة، وهو الأمر الذي قد يختلف عندما نعلم أن معدل التسارع الخاص بالسيارة للوصول بها إلى سرعة 100 كم/ ساعة من وضع الثبات هو 7.1 ثانية، وهو معدل لا يتناغم مع طابع السيارات الرياضية من الصف الأول.

لامبروجيني جالبا

ظهرت السيارة الإيطالية في بداية الألفية الجديدة بثوب جديد، وحملت طموحات خيالية لتكون واحدة من أسرع سيارات لامبروجيني، إلا أن هذه الأفكار تحطمت عندما عرضت بمحرك 3500 CC ويتكون من 8 إسطوانات "V8" وتحقق معدل تسارع 7.2 ثانية.

BMW 850 I

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قد لا يعتقد البعض أن العملاقة الألمانية، أبهرت الجمهور في بداية الألفية الجديدة بشكل رائع للسيارة الكوبيه للفئة الثامنة من إصداراتها الشهيرة، مع غياب واضح على مستوى المنافسة مع الإصدارات الأكثر قوة وسرعة، ويبلغ معدل تسارعها 7.3 ثانية.

BMW Z3

خليفة واحدة من أقوى سيارات الشركة البافارية "Z1"، إلا أنها لم تستطع خداع الجمهور بشكلها لفترات طويلة، وحققت معدلات تسارع 7.8 ثانية للوصول إلى السير بسرعة 100 كم/ ساعة من وضع الثبات.

مازدا RX-7

عندما طرحت الشركة اليابانية الجيل الثاني من السيارة الشهيرة، كان التركيز يتسلط على الشكل الخارجي الجميل والعصري للسيارة، غير أن معدلات تسارعها التي وصلت إلى 8.5 ثانية في أفضل أحوالها، أصاب الجمهور بصدمة في ذلك الوقت.