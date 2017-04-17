أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التصريحات الكاملة للمستشار مرتضى منصور عقب أزمة مباراة الزمالك والمقاصة -
ترامب يهنئ أردوغان على فوزه في الاستفتاء -
صورة وخبر: فلسطين.. يوم الأسير وانتظار النصر من طفل صغير -
الملك سلمان: نتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا الجديدة -
في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟ -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري» -
محافظ أسوان يشكل لجنة لإزالة عقار منهار -
فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي» -
فياريال يسقط أمام ديبورتيفو ألافيس بثنائية في «الليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

بعد الفوز على أسوان| الأهلي راحة من التدريبات

Google+ Print
بعد الفوز على أسوان| الأهلي راحة من التدريبات بعد الفوز على أسوان| الأهلي راحة من التدريبات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

منح حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، راحة سلبية، للاعبي القلعة الحمراء، من التدريبات الجماعية، اليوم الإثنين، عقب الفوز بمباراة أسوان، أمس الأحد.

وفضّل المدير الفني للقلعة الحمراء، منح اللاعبون لراحة لمدة 24 ساعة، عقب الفوز على أسوان بهدفين دون رد،وتجنبًا للإرهاق، مع إعطاء اللاعبين فرصة لقضاء شم النسيم مع عائلتهم.

شاهد أيضا

ويواصل الفريق تدريباته عصر الثلاثاء بصورة طبيعية، على ملعب مختار التتش، استعدادًا لخوض مباراة طنطا، ولمقرر إقامتها يوم 24 أبريل الحالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري»

فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري»

محافظ أسوان يشكل لجنة لإزالة عقار منهار

محافظ أسوان يشكل لجنة لإزالة عقار منهار

فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي»

فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي»

فياريال يسقط أمام ديبورتيفو ألافيس بثنائية في «الليجا»

فياريال يسقط أمام ديبورتيفو ألافيس بثنائية في «الليجا»