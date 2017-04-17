بعد الفوز على أسوان| الأهلي راحة من التدريبات

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منح حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، راحة سلبية، للاعبي القلعة الحمراء، من التدريبات الجماعية، اليوم الإثنين، عقب الفوز بمباراة أسوان، أمس الأحد.

وفضّل المدير الفني للقلعة الحمراء، منح اللاعبون لراحة لمدة 24 ساعة، عقب الفوز على أسوان بهدفين دون رد،وتجنبًا للإرهاق، مع إعطاء اللاعبين فرصة لقضاء شم النسيم مع عائلتهم.

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ويواصل الفريق تدريباته عصر الثلاثاء بصورة طبيعية، على ملعب مختار التتش، استعدادًا لخوض مباراة طنطا، ولمقرر إقامتها يوم 24 أبريل الحالي.