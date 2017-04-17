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غضب واسع بعد قرار من وزارة التربية والتعليم باسترداد حافز تم صرفه منذ سنوات وبأثر رجعي والوزارة تصدر بيان رسمي حول هذا الأمر لاحتواء الغضب

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غضب واسع بعد قرار من وزارة التربية والتعليم باسترداد حافز تم صرفه منذ سنوات وبأثر رجعي والوزارة تصدر بيان رسمي حول هذا الأمر لاحتواء الغضب غضب واسع بعد قرار من وزارة التربية والتعليم باسترداد حافز تم صرفه منذ سنوات وبأثر رجعي والوزارة تصدر بيان رسمي حول هذا الأمر لاحتواء الغضب

منذ أيام أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً يقضي باسترداد حافز تم صرفه لمديري ونظار المدارس بواقع 150 جنيه شهرياً، مع وجوب استراد ما تم صره قبل ذلك، الأمر الذي أثار غضباً كبيراً وواسعاً لدى نظار ومديري المدارس.

ولاحتواء وتهدئة حالة الغضب، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بياناً رسمياً، قالت فيه أن هذا الكتاب الدورى  الذي صدر سبق وأن صدر من الوزارة قبل ذلك في عام 2010.

وتضمن عدم قانونية صرف هذا الحافز، مع وجوب استرداد ما سبق صرفه، طبقًا لفتوى الإدارة المركزية للتشريع المالى بوزارة المالية، وأوضحت الوزارة أنه جار التنسيق مع الإدارة المذكورة ، حيال دراسة مدى إمكانية التجاوز عن استرداد ما تم صرفه، وإرجاء الاسترداد لتلك المبالغ لحين الانتهاء من دراسة الموضوع فى ضوء القوانين واللوائح المالية المنظمة فى هذا الشأن؛ وذلك حرصًا من الوزارة على جموع المديرين

 

المصدر : مصرفايف

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