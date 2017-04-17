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«جوارديولا» يفتقد ضغط الدوري الإسباني والألماني

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«جوارديولا» يفتقد ضغط الدوري الإسباني والألماني «جوارديولا» يفتقد ضغط الدوري الإسباني والألماني

التحرير

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أعرب مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا عن افتقاده للضغط الجماهيري في الدوري الإسباني والألماني، مشيرًا في الوقت ذاته إلى حبه الشديد للجماهير الإنجليزية وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

أوضح جوارديولا، أنه في بعض الأحيان عندما تكرد صعوبة تعرضك للخسارة، تشعر بالضغط حيث ستتعرض للانتقادات الحادة في حالة تعرضك للخسارة وحينها يرتفع مستوى اللاعبين بشكل هائل.

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أضاف جوارديولا، أن النادي الذي يرغب في أن يكون الأقوى لا ينبغي عليه إهدار أي نقاط على ملعبه حيث سيتميز حينها بجودة عالية وعقلية مختلفة تميزه عن باقي الفرق، مشيرًا إلى أنه يفتقد ذلك النوع من الضغط الذي شعر به في إسبانيا رفقة برشلونة وفي ألمانيا رفقة بايرن ميونيخ.

وأكد جوارديولا، أنه خرج من دوري أبطال أوروبا على يد موناكو من ثم خاض ثلاث لقاءات صعبة للغاية أمام ليفربول وأرسنال وتشيلسي ولم يتمكن من الفوز في أي منها، لكنه وجدم مساندة هائلة من الجماهير بعدها في لقاء هال سيتي وهو أمر من الصعب حدوثه في إيطاليا وإسبانيا.

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التحرير

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