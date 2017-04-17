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«التعليم»: ندرس التجاوز عن استرداد حافز مديري ونظار المدارس

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«التعليم»: ندرس التجاوز عن استرداد حافز مديري ونظار المدارس «التعليم»: ندرس التجاوز عن استرداد حافز مديري ونظار المدارس

التحرير

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن كتاب دوري الصادر برقم (8) بشأن استرداد حافز مديري ونظار المدارس بواقع 150 جنيهًا شهريًا، والتي كانت تُصرف لهم بالمخالفة للقانون، صدر من الوزارة عام 2010.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، أن هذا الكتاب الدورى هو تأكيدًا لما سبق، والمتضمن عدم قانونية صرف هذا الحافز، مع وجوب استرداد ما سبق صرفه، طبقًا لفتوى الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية.

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وأشارت الوزارة إلى أنه جارٍ التنسيق مع الإدارة المذكورة حيال دراسة مدى إمكانية التجاوز عن استرداد ما تم صرفه، وإرجاء الاسترداد لتلك المبالغ لحين الانتهاء من دراسة الموضوع في ضوء القوانين واللوائح المالية المنظمة في هذا الشأن؛ وذلك حرصًا من الوزارة على جموع المديرين.

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التحرير

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