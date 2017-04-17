360 مليون جنيه إجمالي حجم أرباح منظومة الدفع الإلكتروني خلال 2016

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشفت شركة آي فاينانس، الشركة التكنولوجية المتخصصة في تشغيل المنشآت المالية، أن إجمالي حجم أرباح منظومة الدفع الإلكتروني بلغت نحو 360 مليون جنيه خلال عام 2016.

و وفقًا للقوئم المالية للشركة، فقد بلغ إجمالي حجم الأصول الثابتة للشركة المتمثلة في النظم التكنولوجية والأجهزة الإلكترونية نحو 341 مليون جنيه خلال نهاية العام الماضي، كما تستهدف الشركة تحقيق أرباح بقيمة تبلغ نحو 929 مليون جنيه خلال العام الجاري 2017.

وتعد شركة آي فاينانس هي مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني للحكومة المصرية، وتتعامل بشكل رئيسي مع الجهات الحكومية وخاصة وزارة المالية لخدمة المشروعات القومية الحكومية.

شاهد أيضا

وشهدت منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمدفوعات والمتحصلات الحكومية تطورًا ملحوظًا في أدائها منذ تطبيقها بداية من عام 2009، كما ارتفعت نسبة التحصيل الإلكتروني للجمارك منذ تطبيق منظومة الحسابات الجارية الجمركية خلال عام 2012.

وبحسب بيانات وزارة المالية، فقد ارتفع إجمالي التحصيل الإلكترونى لمستحقات ضرائب الدخل شيكات ومدفوعات إلكترونية بنحو 9 مرات، لتصل إلى نحو 74 مليار جنيه خلال عام 2016، في مقابل نحو 8.6 مليار جنيه خلال عام 2009، وارتفعت نسبة ضرائب المبيعات بنحو 7 مرات، لتصل إلى نحو 77 مليار جنيه خلال عام 2016، في مقابل نحو 10 مليارات جنيه خلال عام 2009.

كما ارتفعت متحصلات مصلحة الجمارك المصرية عبر الجهاز المصرفي بنحو 3 مرات، لتصل إلى نحو 6 مليارات جنيه خلال العام الماضى 2016، فى مقابل نحو 2.3 مليار جنيه خلال عام 2010، فيما ارتفعت قيمة التحصيل الإلكترونى لتصل إلى نحو 11 مليار جنيه خلال العام الماضى 2016، في مقابل نحو 2 مليار جنيه خلال عام 2012.