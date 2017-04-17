«سكاتك سولار» النرويجية تعرض ضخ 500 مليون دولار استثمارات في أسوان

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التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بمورتن لانجشولدت، المدير الإقليمى لشركة سكاتك سولار النرويجية، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم.

وبحث الجانبان، زيادة استثمارات الشركة في مصر، وأوضح المدير الأقليمى للشركة، أن الشركة مع عدد من المستثمرين ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يعتزمون ضخ 3 مليارات دولار استثمارات في مصر، ضمن برنامج تعريفة التغذية للطاقة الشمسية، ومن المنتظر أن تضخ الشركة 500 مليون دولار في شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن سيتم إنشاء 40 محطة طاقة شمسية في منطقة بنبان بمحافظة أسوان، والمستهدف الانتهاء منه في 2018، والتي ستولد 1800 ميجاوات.

ورحبت الوزيرة، باستثمارات الشركة النرويجية في مصر خاصة في مجال الطاقة الشمسية، مشيرة إلى اهتمام الدولة المتزايد باستغلال موارد مصر الضخمة من الطاقة الشمسية وإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة وضمان استدامتها، حيث وضعت مصر هدفًا لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 22 % من استهلاك الطاقة بحلول عام 2020، مؤكدة أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق تنمية مستدامة.

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وذكر المدير الإقليمي للشركة، أن مصر تمتلك موارد متميزة للطاقة الشمسية، كما لديها إمكانيات كبيرة لطاقة الرياح، وهو ما يجعل الشركة تسعى لضخ استثمارات في مجال الطاقة المتجددة.

وأكدت الوزيرة أنها تضع في أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم في تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.​