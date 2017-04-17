نكشف تفاصيل تورط قناة الجزيرة القطرية فى دعم الإرهاب بسيناء

شيماء مصطفى

◄ أنشأت وحدة خاصة لإنتاج أفلام عن سيناء.. ودعمت عناصر مصرية بكاميرات حديثة لتصوير العمليات

◄وحدة مونتاج خاصة لأفلام أنصار بيت المقدس داخل قناة الجزيرة فى الدوحة

◄ الفريق المشرف على فيديوهات التنظيم الإرهابى يتكون من 12 شخصًا جميعهم يعملون بـ«قناة الجزيرة»

تكشف «اليوم الجديد» لأول مرة تفاصيل مهمة عن دعم قناة الجزيرة للإرهابيين فى سيناء، من خلال معدات تصوير حديثة تصلهم عن طريق وسطاء، ويحصلون على مبالغ طائلة فى مقابل إرسال فيلم التنظيمات الإرهابية فى سيناء إلى مقر القناة فى الدوحة.

وكشف مصدر رفيع المستوى، أن قناة الجزيرة القطرية أنشأت وحدة خاصة لأجل «سيناء»، هذه الوحدة مسؤولة عن بث لقطات خاصة بالجماعات الإرهابية فى سيناء، بعد القيام بمونتاج كامل لأى مقطوعات قادمة من سيناء، مشيرا إلى أن هذه الوحدة التى تم إنشاؤها والتوسع فيها، يشرف عليها أحد المخرجين، أمريكى الجنسية، ومعه مساعد سويدى، وآخر من النمسا، ويعيش بين النمسا وإسرائيل ومعه عناصر من قطر تعمل فى هذه الوحدة يقومون بعمل مونتاج للأفلام التابعة لأنصار بيت المقدس، لتظهر بجودة عالية، موضحا أن فريق العمل يتكون من 12 شخصًا جميعهم من فريق قناة الجزيرة.

المفأجأة الأكبر، هى أن قناة الجزيرة دعمت عناصر إرهابية مصرية فى سيناء بكاميرات حديثة قادمة من الخارج، وهذه العناصر لها تعامل مباشر مع عناصر أنصار بيت المقدس، ويقومون من خلال الكاميرات والمعدات الحديثة بتصوير لصالح التنظيم ثم يتم إرسال هذه الفيديوهات للخارج ويتم المونتاج داخل وحدة خاصة بقناة الجزيرة من خلال فريق العمل، ومعظم الفيديوهات التى تم تصويرها فى سيناء رُفعت من الدوحة.

المصدر أوضح أن الفضائية القطرية دفعت مبالغ طائلة للحصول على فيديوهات من عناصر «بيت المقدس» الإرهابى، يتم بثها أولا على القناة، فى المقابل يتم تجهيز هذه الفيديوهات ورفع من جودتها، وفى الفترة الأخيرة أصبح هناك تواصل بشكل مباشر وكاميرات حديثة مع التنظيم، وأصبحت القناة مسؤولة عن مونتاج فيديوهات العناصر الإرهابية فى سيناء وكافة العمليات الإرهابية.

«اليوم الجديد» توصلت إلى أن «مارك زاك»، الإسترالى الجنسية، مازال يعمل بقناة الجزيرة، وهو المسؤول عن توزيع الفيديوهات على مواقع تابعة للتنظيم الإرهابي، ومراجعتها بشكل نهائى قبل البث.

وعلمت «اليوم الجديد» من مصدرها، أن آخر ثلاثة أفلام للتنظيم الإرهابي فى سيناء تم إنتاجهم بشكل كامل على حساب قناة الجزيرة القطرية، وأن التنظيم لديه 6 كاميرات، قناة الجزيرة هى من دفعت ثمنها.

الجهات الأمنية المصرية توصلت لتأكيدات عن تواصل الإرهابيين بشكل مباشر مع القناة والحصول على دعم مادى وشراء أفلام لصالح قناة الجزيرة؛ لاستهداف مصر بهذه الفيديوهات، كما تأكدت أن قناة الجزيرة كانت المسؤولة عن تصويرعملية قتل الأقباط فى ليبيا والتى بثها التنظيم الإرهابي، وأشرف عليها أحد العاملين فى قناة الجزيرة بمقر الدوحة، سويدى الجنسية من أصل تونسى، وقام بعمل مونتاج لأجزاء من الفيلم داخل مقر القناة بالدوحة، ثم انتقل إلى ليبيا ليعمل بشكل حر، ومازال له اتصال مباشر مع القناة حتى الآن.

وكشف المصدر لأول مرة أن التنظيم الإرهابى فى سوريا، كان يرسل فيديوهات مباشرة لقناة الجزيرة، من خلال إيميلات سرية خاصة بالقناة.

المصدر : اليوم الجديد

شبكةعيونالإخبارية

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