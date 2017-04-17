اسطنبول- (د ب أ):

تزايد ارتفاع معدل البطالة في تركيا ليصل إلى 13% في يناير هذا العام، حسب بيانات نشرتها اليوم الاثنين وكالة "تركستات" الرسمية للإحصاءات.

وعلى أساس سنوي، زاد معدل البطالة بنسبة 1.9 % . وبلغ معدل البطالة بين الشباب في تركيا 24.5 %.

وبلغ عدد الأشخاص المسجلين كعاطلين 3.99 مليون شخص في تركيا.

وتحتاج تركيا إلى نمو اقتصادي بمعدل 5% سنويا تقريبا لضمان توفير وظائف جديدة للباحثين عن عمل، لكن معدل النمو في العام الماضي لم يتجاوز 2.9 % من إجمالي الناتج المحلي. وكان معدل النمو خلال سنوات الازدهار الاقتصادي قد وصل إلى6.9 % سنويا.

وتعاني تركيا من تداعيات تراجع قيمة الليرة التركية التي فقدت حوالي 50% من قيمتها خلال السنوات القليلة الماضية، إلى جانب تنامي العجز في ميزان الحساب الجاري للبلاد.