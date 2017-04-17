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رأس البر ودمياط الجديدة تستقبلان 1.5 مليون زائر في شم النسيم

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رأس البر ودمياط الجديدة تستقبلان 1.5 مليون زائر في شم النسيم رأس البر ودمياط الجديدة تستقبلان 1.5 مليون زائر في شم النسيم

مصراوي Masrawy

رأس البر ودمياط الجديدة تستقبلان 1.5 مليون زائر

دمياط – (أ ش أ):
استقبلت مدينتا رأس البر ودمياط الجديدة 5ر1 مليون زائر لقضاء عطلة شم والنسيم، حيث بدأ توافد المواطنين منذ مساء أمس الأحد وازداد الإقبال بكثافة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

كانت مديرية أمن دمياط، كثفت الحملات الأمنية والدوريات المرورية على كافة الطرق ومداخل المدن، تجنبًا لوقوع على الطرق بسبب الازدحام الشديد.
ورفعت مديرية الصحة بدمياط حالة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات ونقاط ومراكز الإسعاف ونشر 130 رجل إنقاذ على شواطئ رأس البر ودمياط الجديدة لسرعة إنقاذ من يتعرض للغرق.

من ناحية أخرى، شنت مديرية ومباحث التموين والطب البيطري حملات مكثفة ومتتابعة على كافة الأسواق ومحال بيع الأسماك المملحة لضبط الأسماك التالفة.

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