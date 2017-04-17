بالصور.. كافتيريات ومتنزهات أسيوط في شم النسيم.. الفقراء يمتنعون

أسيوط - أسامة صديق:

تشهد مدينة أسيوط، منذ صباح اليوم الاثنين، خروج المئات من المواطنين للتنزه، إلا أن ارتفاع الأسعار لم يرحم الجميع، وكادت الكافتيريات المطلة على كورنيش النيل أن ترفع شعار: "الفقراء يمتنعون"، حيث وصل سعر كوب الشاي إلى 10 جنيهات.



ولم يتبق من كورنيش النيل إلا شريط قصير وضيق يتنافس عليه اﻵلاف من سكان المحافظة كل مناسبة، نظرًا لانشغال كل الكورنيش بمبانٍ حكومية وكافتيريات باهظة الأسعار ومراكب عائمة يصعب على محدودي أو متوسطي الدخل من الاقتراب منها في محافظة تصل نسبة الفقر فيها إلى 61 بالمائة من الشريحة السكانية.

يقول إيهاب لمعي: "لدي من الأبناء 4، وتوجهنا إلى مدينة أسيوط، وفوجئنا بأن الأسعار ارتفعت بشكل كبير، ما اضطرني لاصطحاب أسرتي إلى حديقة الفردوس العامة، فهي الوحيدة التي تعدّ ملاذًا آمنًا للأسر قليلة الدخل.



وبعد أن قضى الأقباط يوم أمس، داخل الكنائس للاحتفال الديني بعيد القيامة عن طريق أداء الصلوات وترديد الترانيم، خرج مواطنو المحافظة من المسيحيين والمسلمين، للمشاركة في أجواء البهجة والفرحة التي سادت مدينة أسيوط.



واستقبل القساوسة، الزائرين بكافة مستوياتهم، على رأسهم المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، واللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، اللذين زارا كنائس المحافظة على مدار اليومين الماضيين، لتقديم العزاء في شهداء الكنيستين، وبرفتهما قيادات شعبية وتنفيذية وسياسية وأمنية رفيعة المستوى.



من جانبها دفعت مديرية أمن أسيوط، بقوات في الشوارع والميادين، لتوفير مناخ آمن للمواطنين، وجرى توفير سيارات مطافئ وإسعاف بالقرب من حديقة الفردوس والمراكب العائمة.

