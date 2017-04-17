بالصور.. بدء الإقبال على حدائق الغربية للاحتفال بأعياد شم النسيم

الغربية - مروة شاهين:

بدأ إقبال أهالي محافظة الغربية، منذ صباح اليوم الاثنين، على الحدائق والمتنزهات وشواطئ النيل والاستمتاع بتناول وجبات الفسيخ والرنجة في الهواء الطلق، احتفالاً بشم النسيم.

كانت مديرية أمن الغربية، وضعت خطة لتأمين المواطنين في جميع أماكن التجمعات والملاهي على مدار اليوم بمدن المحافظة.

وظهر الإقبال، حتى الآن، أقل نسبيًا عن العام الماضي، وهو ما أرجعه مواطنون إلى الأحداث التي شهدتها مدينة طنطا مؤخرًا من تفجير كنيسة مارجرجس؛ ما أصاب البعض بالهلع والخوف للخروج في أماكن التجمعات.