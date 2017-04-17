الفريق حجازي يلتقي مسؤول عسكري كويتي لبحث سبل القضاء على الإرهاب

القاهرة- (مصراوي):

التقى الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الاثنين، اللواء الركن محمد أحمد الخضر رئيس هيئة التفتيش العسكري الكويتي، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء -الذي حضره عدد من قادة القوات المسلحة-، علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين، والجهود المبذولة للقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكد رئيس الأركان، وفق ما ذكره المتحدث العسكري في بيان صحفي، على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر بأشقائها والتنسيق والتشاور المستمر لمواجهة التحديات المشتركة، وزيادة آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات على نحو يدعم ركائز الأمن القومي المصري والعربي في كافة المجالات.

ومن جانبه أشاد اللواء الركن محمد أحمد الخضر، بالعلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين وأهمية التعاون المشترك في الحرب ضد الإرهاب.