اعرف.. لماذا تحتوى المنازل فى بريطانيا على صنبورين للمياه فى كل حوض؟

إن دخلت إلى منزل واحد فى كل دولة حول العالم ستجد شيئًا مختلف، قد يكون فى عادات أو فى ديكورات تعكس تراث دولة بعينها، أو فى طبيعة الأشخاص أو حتى فى ديكورات المنازل التى قد تبدو مختلفة من بلد على آخر، ليس فى الطراز المعمارى فقط ولكن فى التصميمات الداخلية للمنزل ذاته، وعلى سبيل المثال يلتزم سكان المملكة المتحدة بوجود صنبوران للمياه فى الحوض الواحد، قد يبدو ذلك غريبًا للوهلة الأولى لكن لديهم 3 أسباب رئيسية تلزمهم بذلك، وقد نشر موقع "برايت سايد" هذه الأسباب فى تقرير له.

من أبرز الأسباب:

أولًا سبب تاريخى:

يعود تاريخ سكان المملكة المتحدة إلى القرنين الـ19 وأوائل الـ20، قبل أن تظهر خلاطات المياه والتصميمات الحديثة، ونتيجة للزلازل الكثيرة التى كانت تحدث فى ذلك الوقت، تعذر عليهم إدخال أنظمة سباكة إلى المنازل، فكانت المياه الباردة تأتى من شبكة المياه إلى المنزل مباشرة، بعد بفترة تواجد أسلوب المياه الساخن الذى كان يأتى بشكل منفصل هو الآخر، وبعدها تم إنشاء النظام المزدوج، لكنهم بقوا على شكل الصنبورين المنفصلين.

ثانيًا احترامًا للقانون:

يحظر أحد القوانين البريطانية خلط المياه الباردة بالساخنة التى تأتى من المرجل أو اسطوانات التسخين، خاصة أن بريطانيا لا تحتوى على نظام مركزى للغاز، بل يوجد عمد غاز خاص بكل منزل، وقديمًا لاحظوا أن اسطوانات التدفئة تتعرض للصدأ مما يؤثر على المياه ويجعلها غير صالحة للشرب، لذلك فرضوا قانون يحظر خلط الماء بالساخن والاحتفاظ بصنبور خاص لكل منهما.

ثالثًا النهج الاقتصادى:

عند استخدام صنبوران منفصلان سيساعدك على التوفير الاقتصادى فى المياه، خاصة أن الصنبور الواحد الذى يحتوى على مياه باردة وساخنة يلزمك بضبط درجة حرارة المياه قبل استخدامها أى يُهدر قدر من المياه دون فائدة، لكن وجود صنبورين يوفر لك.