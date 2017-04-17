بالفيديو.. مرتضى يكشف خطته لإفساد الدوري

شيماء مصطفى

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن سيلجأ للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لتقديم شكوى رسمية بوجود تدخل حكومي.

مرتضى منصور دخل في أزمة مع اتحاد الكرة بعدما أصر الأخير على عدم تغيير موعد لقاء الزمالك ومصر المقاصة الأمر الذي جعل النادي ينسحب من المباراة.

وأضاف الرجل الأول بنادي الزمالك في الساعات الأولى من اليوم الإثنين عبر شاشة "العاصمة" :"سأقدم خطاب الاتحاد المصري (المزور) إلى الاتحاد الدولي".

وتابع :"سيتم إيقاف النشاط الرياضي في مصر بصورة رسمية من الفيفا وليس بقرار من المحكمة".

وأردف :"هدفي في هذه القضية هو احترام تاريخ نادي الزمالك باعتباره كيان وهرم كبير داخل الرياضة المصرية".

وأكمل :"في حال قيام محمود طاهر بنفس الموقف كنت سأسانده، القصة ليست في الأهلي أو الزمالك".

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة قرر خصم ثلاث نقاط من رصيد الزمالك في حال استكماله مسابقة الدوري بالإضافة إلى تغريمه 200 ألف جنيه.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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