هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت الشاي بعد الفسيخ والرنجة

يقبل المصريين من مختلف الطبقات على تناول الفسيخ والرنجة بشراهة في يوم شم النسيم، وهناك الكثيرين خاصة من الرجال يقومون بشرب كوبا من الشاي عقب تناول الفسيخ والرنجة مباشرة من أجل راحة المعدة، ولكننا اليوم نتسائل: هل تناول الشاي بعد المأكولات البحرية عادة صحية؟.

وفي إطار هذا فقد ذكر موقع ” tea4u” أن تناول الشاي بعد وجبات الأسماك يساعد على امتصاص الزئبق الموجود بالسمك بشكل إيجابي، كما أنه يضيف نكهة جميلة على المأكولات البحرية، وصرح موقع ” palaisdesthes” أن تناول الشاي الأخضر مع السمك شيئا مثالي نظرا لتمتعه بنكهة الخضار.

ولا توجد دراسة علمية تفيد بأن تناول الشاي باللبن بعد تناول المأكولات البرية ذو ضرر على صحة الإنسان، فلا يوجد ما يثبت أن تلك العادة تسبب الحساسية.

المصدر : مصرفايف