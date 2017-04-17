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استنفار أمني بسفاجا لتأمين المحتفلين بشم النسيم

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مصراوي Masrawy

استنفار أمني بسفاجا لتأمين المحتفلين بشم النسيم (1)استنفار أمني بسفاجا لتأمين المحتفلين بشم النسيم (1)

استنفار أمني بسفاجا لتأمين المحتفلين بشم النسيم (2)استنفار أمني بسفاجا لتأمين المحتفلين بشم النسيم (2)

استنفار أمني بسفاجا لتأمين المحتفلين بشم النسيم (3)استنفار أمني بسفاجا لتأمين المحتفلين بشم النسيم (3)

استنفار أمني بسفاجا لتأمين المحتفلين بشم النسيم (4)استنفار أمني بسفاجا لتأمين المحتفلين بشم النسيم (4)

استنفار أمني بسفاجا لتأمين المحتفلين بشم النسيم (5)استنفار أمني بسفاجا لتأمين المحتفلين بشم النسيم (5)

استنفار أمني بسفاجا لتأمين المحتفلين بشم النسيم (6)استنفار أمني بسفاجا لتأمين المحتفلين بشم النسيم (6)

استنفار أمني بسفاجا لتأمين المحتفلين بشم النسيم (7)استنفار أمني بسفاجا لتأمين المحتفلين بشم النسيم (7)

استنفار أمني بسفاجا لتأمين المحتفلين بشم النسيم (8)استنفار أمني بسفاجا لتأمين المحتفلين بشم النسيم (8)

استنفار أمني بسفاجا لتأمين المحتفلين بشم النسيم (9)استنفار أمني بسفاجا لتأمين المحتفلين بشم النسيم (9)

استنفار أمني بسفاجا لتأمين المحتفلين بشم النسيم (10)استنفار أمني بسفاجا لتأمين المحتفلين بشم النسيم (10)

استنفار أمني بسفاجا لتأمين المحتفلين بشم النسيم (11)استنفار أمني بسفاجا لتأمين المحتفلين بشم النسيم (11)

استنفار أمني بسفاجا لتأمين المحتفلين بشم النسيم (12)استنفار أمني بسفاجا لتأمين المحتفلين بشم النسيم (12)

استنفار أمني بسفاجا لتأمين المحتفلين بشم النسيم (13)استنفار أمني بسفاجا لتأمين المحتفلين بشم النسيم (13)

استنفار أمني بسفاجا لتأمين المحتفلين بشم النسيم (14)استنفار أمني بسفاجا لتأمين المحتفلين بشم النسيم (14)

استنفار أمني بسفاجا لتأمين المحتفلين بشم النسيم (15)استنفار أمني بسفاجا لتأمين المحتفلين بشم النسيم (15)

استنفار أمني بسفاجا لتأمين المحتفلين بشم النسيم (16)استنفار أمني بسفاجا لتأمين المحتفلين بشم النسيم (16)

البحر الأحمر. أحمد عوض:

تشهد مدينة سفاجا جنوب البحر الأحمر، استنفارا أمنيا، لتوفير الراحة للزوار المدينة، الذين يحتفلون اليوم بعيد شم النسيم.

وأصدر اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، تعليمات بتشديد الإجراءات الأمنية والإدارية، وتوفير الراحة للمواطنين والوافدين إلى المدينة للاحتفال بأعياد الربيع ويوم شم النسيم.

وتفقد اللواء هشام أمنه، رئيس مدينة سفاجا، الإجراءات الأمنية والإدارية بالمدينة، وشكر عناصر وزارة الداخلية المشاركة والعاملين بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، على الأداء المتميز.

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