تداول 653 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال مارس الماضي

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، أن موانئ الهيئة شهدت خلال شهر مارس الماضي تداول 653 ألف طن بضائع عامة بنسبة زيادة 7% عن الفترة المثيلة للعام الماضي.

وبلغت كمية الوارد 305 ألف طن بضائع، بينما الصادر 348 ألف طن بضائع، بزيادة الصادر عن الوارد بنسبة 14% خلال نفس الفترة للسنة الفائتة، وكذا زيادة الصادر بنسبة 25% عن صادر الفترة المثيلة للعام الماضي.

وأضاف يوسف، أن ميناء سفاجا شهد تداول 301 ألف طن بضائع من خلال استقبال 133 ألف طن ومغادرة 168 ألف طن، بنسبة زيادة في الصادرات 26% عن الواردات.

بينما شهد ميناء نويبع تداول 47 ألف و500 طن بضائع من خلال استقبال 10 آلاف طن، ومغادرة 37 ألف و500 طن، بنسبة زيادة 289% في الصادر عن الوارد.