هذه خطورة إزالة شعر الأنف بـ "الشمع"

د ب أ:

حذرت مجلة "بريجيت" الألمانية المرأة من خطورة إزالة شعيرات الأنف بالشمع؛ حيث إن إزالة شعيرات الأنف تسمح بتوغل البكتيريا والفيروسات إلى المخ مسببة الإصابة بأمراض خطيرة تهدد الحياة، مثل التهاب السحايا أو خرّاج بالمخ.

وأوضحت المجلة في موقعها على الإنترنت أن شعيرات الأنف تتمتع بأهمية كبيرة تتمثل في أنها تحمي الجسم من توغل المؤثرات البيئية والغبار والحشرات الصغيرة.

وبدلا من مواكبة هذا الاتجاه الجمالي الخطير، توصي "بريجيت" بتهذيب شعيرات الأنف بواسطة مقص مع توخي الحرص والحذر، في حين لا يجوز استعمال الملقاط؛ لأنه قد يؤدي إلى التهاب الغشاء المخاطي المبطن للأنف.