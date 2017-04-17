أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التصريحات الكاملة للمستشار مرتضى منصور عقب أزمة مباراة الزمالك والمقاصة -
ترامب يهنئ أردوغان على فوزه في الاستفتاء -
صورة وخبر: فلسطين.. يوم الأسير وانتظار النصر من طفل صغير -
الملك سلمان: نتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا الجديدة -
في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟ -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري» -
محافظ أسوان يشكل لجنة لإزالة عقار منهار -
فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي» -
فياريال يسقط أمام ديبورتيفو ألافيس بثنائية في «الليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

هذه خطورة إزالة شعر الأنف بـ "الشمع"

Google+ Print
هذه خطورة إزالة شعر الأنف بـ "الشمع" هذه خطورة إزالة شعر الأنف بـ "الشمع"

مصراوي Masrawy

هذه خطورة إزالة شعر الأنف بـ "الشمع"

د ب أ:

حذرت مجلة "بريجيت" الألمانية المرأة من خطورة إزالة شعيرات الأنف بالشمع؛ حيث إن إزالة شعيرات الأنف تسمح بتوغل البكتيريا والفيروسات إلى المخ مسببة الإصابة بأمراض خطيرة تهدد الحياة، مثل التهاب السحايا أو خرّاج بالمخ.

وأوضحت المجلة في موقعها على الإنترنت أن شعيرات الأنف تتمتع بأهمية كبيرة تتمثل في أنها تحمي الجسم من توغل المؤثرات البيئية والغبار والحشرات الصغيرة.

وبدلا من مواكبة هذا الاتجاه الجمالي الخطير، توصي "بريجيت" بتهذيب شعيرات الأنف بواسطة مقص مع توخي الحرص والحذر، في حين لا يجوز استعمال الملقاط؛ لأنه قد يؤدي إلى التهاب الغشاء المخاطي المبطن للأنف.

#الكلمات المتعلقة

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يهنئ أردوغان على فوزه في الاستفتاء

ترامب يهنئ أردوغان على فوزه في الاستفتاء

صورة وخبر: فلسطين.. يوم الأسير وانتظار النصر من طفل صغير

صورة وخبر: فلسطين.. يوم الأسير وانتظار النصر من طفل صغير

الملك سلمان: نتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا الجديدة

الملك سلمان: نتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا الجديدة

في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟

في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟