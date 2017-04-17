ثبات مخصصات دعم ألبان الأطفال في الموازنة الجديدة عند 600 مليون جنيه

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كشفت بيانات مشروع الموزانة العامة للدولة للعام المقبل 2017-2018، عن ارتفاع مخصصات التأمين الصحي والأدوية لتبلغ نحو 4.4 مليار جنيه، فى مقابل نحو 4.2 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الحالي 2016-2017.

ووفقًا لمشروع الموزانة، فقد ثبتت مخصصات دعم الادوية وألبان الأطفال عند 600 مليون جنيه، وهي نفس مخصصات العام المالي الجاري 2016-2017، وذلك على الرغم من قرار تعويم الجنيه المصري، وارتفاع أسعار الألبان في الأسواق، بينما ارتفع دعم التأمين الصحي على الطلاب ليبلغ نحو 330 مليون جنيه في الموازنة الجديدة، في مقابل نحو 256 مليون جنيه خلال موازنة العام المالي الجاري.

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كما ارتفعت مخصصات دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة ليبلغ نحو 166 مليون جنيه خلال موازنة العام المالي المقبل 2017-2018، في مقابل نحو 157 مليون جنيه خلال موازنة العام المالي الحالي 2016-2017.

وزادت مخصصات دعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، لتبلغ نحو 232 مليون جنيه خلال الموازنة الجديدة، في مقابل نحو 180 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي، فيما ثبتت مخصصات دعم التأمين الصحي على الفلاحين عند 100 مليون جنيه خلال موازنة العام المالي المقبل 2017-2018.