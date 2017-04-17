وزير الزراعة يغادر إلى الرباط للمشاركة باجتماعات الهيئة العربية للاستثمار

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غادر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبد المنعم البنا، القاهرة اليوم الاثنين، مُتوجهًا إلى العاصمة المغربية الرباط، للمشاركة في الاجتماع الحادي والأربعين لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار الزراعي، بصفته محافظا لمصر لدى الهيئة.

وقال "البنا" في تصريحات له قبيل مغادرته البلاد: إن "الاجتماع يأتي ضمن الاجتماعات السنوية للهيئات العربية المالية المشتركة، بمشاركة وزراء المالية والزراعة في الدول الأعضاء المساهمين، حيث تعتبر مصر من الدول المساهمة في رأس مال الهيئة".

وأوضح أنه سيتم على هامش الاجتماعات مناقشة تدفق استثمارات الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، للمشاركة في المشروعات الزراعية في مصر، لافتًا إلى أنه من المقرر أيضا انتخاب 4 مقاعد للأعضاء الذين تقل مساهمتهم عن 10% من رأس مال الهيئة.

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وأكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في تعزيز سبل التعاون الزراعي بين الدول العربية الأعضاء، وتحسين مناخ الاستثمار فيها، مشيرًا إلى أنها ساهمت بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية وتعميق الصلات والروابط فيما بينها.

وتابع: إن "الهيئة تسعى لتحقيق التكامل بين الدول العربية وتحقيق تنمية زراعية مشتركة فيها، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الزراعية القائمة على الشراكة العربية، وذلك من خلال إنشاء شركات زراعية تعني بالتجارة البينية العربية للسلع الغذائية وتقليل الفجوة الغذائية، خاصة وأن الدول العربية تمتلك كافة المقومات اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي.