67 مليون دولار فاتورة استهلاك المصريين خلال شم النسيم

التحرير

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كشف تقرير صادر من شعبة تصنيع الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن إجمالي حجم واردات مصر من الرنجة بلغ نحو 67 مليون دولار خلال عام 2016، وذلك بما يعادل نحو 54.16 مليون طن.

وقال هاني المنشاوي عضو الشعبة: إن "أسعار الرنجة شهدت زيادة كبيرة هذا العام بسبب الدولار"، موضحًا أنه يتم تصنيعها من خلال استيراد نوع معين من الأسماك، وهي سمكة (الهارينج) التي يتم استيرادها من النرويج وهولندا، ثم يتم تصنيعها محليًا في مصر، وبالتالي فسعرها تأثر بنسبة كبيرة بسبب الدولار وقرار تعويم الجنيه المصري.

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وأضاف "المنشاوي" في تصريحات لـ"التحرير"، أن غالبية استهلاك المصريين في شم النسيم يعتمد بشكل ملحوظ على الرنجة، مشيرًا إلى أن سعرها حاليًا يتراوح ما بين نحو 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو، وذلك على حسب النوع.

ووفقًا لتقرير الشعبة، فإن عدد مصانع الرنجة يبلغ نحو 700 مصنع، منها نحو 22 مصنع فقط مرخص، ويعمل بالصناعة نحو 2 مليون عامل، كما تتركز صناعة الرنجة في كفر الشيخ والغربية والبحيرة وأطراف الجيزة.