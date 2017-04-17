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8.2 مليار جنيه زيادة في مخصصات المعاشات العام المقبل 2017-2018

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8.2 مليار جنيه زيادة في مخصصات المعاشات العام المقبل 2017-2018 8.2 مليار جنيه زيادة في مخصصات المعاشات العام المقبل 2017-2018

التحرير

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كشفت بيانات مشروع الموزانة العامة للدولة للعام المقبل 2017-2018، عن ارتفاع مخصصات معاشات الضمان الاجتماعى لتبلغ نحو 15.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 7.1 مليار جنيه خلال العام المالى الحالي 2016-2017، أي بزيادة بلغت نحو 8.1 مليار جنيه.

ووفقًا لمشروع الموازنة، فقد زادت أيضًا مساهمات الخزانة العامة في صناديق المعاشات لتبلغ نحو 62.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 52.4 مليار جنيه خلال موازنة العام الجاري 2016-2017.

كما ارتفعت مخصصات صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي لتبلغ نحو 33.4 مليار جنيه خلال الموازنة الجديدة، في مقابل نحو 27.7 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الحالي 2016-2017.

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وزادت مخصصات صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص لتبلغ نحو 29.1 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل 2017-2018، في مقابل نحو 24.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.


 

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