جاريث بيل: دوري أبطال أوروبا البطولة المفضلة لريال مدريد

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قال اللاعب الويلزي جاريث بيل، إن ريال مدريد يمتلك صلابة مميزة هذا الموسم إلا أن الفريق الملكي لم يصل بعد إلى أفضل مستوياته - حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

أوضح بيل، أن دوري أبطال أوروبا تعد المسابقة المفضلة لريال مديد خاصة أن الفريق الملكي تمكن من الفوز بها في 11 مناسبة سابقة أكثر من أي فريق أخر، مؤكدًا أن جوهر الفيق الملكي مبني بالأساس على دوري الأبطال.

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أضاف بيل، أن الفريق يعمل بقوة في جميع الحصص التدريبية وذلك من أجل التتويج بالمزيد من الألقاب، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي للفريق هو الوصول من جديد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، خاصة أن نهائي نسخة هذا العام ستقام في موطنه ويلز وتحديدًا في كارديف وهو ما يمنحه حافز أكبر.

على جانب أخر، أشار بيل - إلى تطوره كثيرا وإكتسابه للمزيد من النضح بعد رحيله إلى إسبانيا وعيشه في دولة أجنبية، مشددًا على أن مستواه تطور كثيرا وبدأ يقدم كرة قدم مختلفة وهو السبب الذي دفعه من البداية للالتحاق بريال مدريد وذلك لكي يتطور ويصبح لاعب كامل إلى جانب التتويج بالألقاب.