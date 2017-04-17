أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري» -
محافظ أسوان يشكل لجنة لإزالة عقار منهار -
فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي» -
فياريال يسقط أمام ديبورتيفو ألافيس بثنائية في «الليجا» -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بعد توقفها بسبب مشاجرة.. عودة حركة القطارات ببني سويف -
10 تصريحات × 24 ساعة -
أيمن يونس: «اتحاد الكرة ضعيف.. مرتضى منصور عنده حق» -
فيديو| المقاصة: «مفرحناش بقرار الجبلاية.. لسنا طرف في أزمة الزمالك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

نيمار: برشلونة قادر على العودة أمام يوفنتوس بشرط

Google+ Print
نيمار: برشلونة قادر على العودة أمام يوفنتوس بشرط نيمار: برشلونة قادر على العودة أمام يوفنتوس بشرط

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعرب نيمار عن ثقته في قدرة برشلونة على تقديم مباراة تاريخية جديدة مثلما حدث مع باريس سان جيرمان والتغلب على يوفنتوس وحجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأوضح نيمار، أنه في البداية ينبغي على اللاعبين الإيمان في قدرتهم على صنع هذا الأمر، مؤكدًت أنه إذا سارت الأمور بشكل جيد مع برشلونة فسيكرر الفريق الريمونتادا من جديد أمام يوفنتوس، وذلك بعد الخسارة ذهابا في تورينو بثلاثية نظيفة.

شاهد أيضا

أضاف نيمار، أن برشلونة لا يملك شيء في الوقت الحالي ليخسره، مطالبًا الجميع بالمحاولة على الرقم من قوة اليوفي والتنظيم الذي يتميز به السيدة العجوز، مشيرًا إلى أن الفريق يملك 1% فرصة للتأهل والـ99% المتبقية تتعلق بالعمل والإيمان والتوفيق وتسجيل الأهداف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري»

فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري»

محافظ أسوان يشكل لجنة لإزالة عقار منهار

محافظ أسوان يشكل لجنة لإزالة عقار منهار

فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي»

فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي»

فياريال يسقط أمام ديبورتيفو ألافيس بثنائية في «الليجا»

فياريال يسقط أمام ديبورتيفو ألافيس بثنائية في «الليجا»