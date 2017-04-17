نيمار: برشلونة قادر على العودة أمام يوفنتوس بشرط

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أعرب نيمار عن ثقته في قدرة برشلونة على تقديم مباراة تاريخية جديدة مثلما حدث مع باريس سان جيرمان والتغلب على يوفنتوس وحجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأوضح نيمار، أنه في البداية ينبغي على اللاعبين الإيمان في قدرتهم على صنع هذا الأمر، مؤكدًت أنه إذا سارت الأمور بشكل جيد مع برشلونة فسيكرر الفريق الريمونتادا من جديد أمام يوفنتوس، وذلك بعد الخسارة ذهابا في تورينو بثلاثية نظيفة.

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أضاف نيمار، أن برشلونة لا يملك شيء في الوقت الحالي ليخسره، مطالبًا الجميع بالمحاولة على الرقم من قوة اليوفي والتنظيم الذي يتميز به السيدة العجوز، مشيرًا إلى أن الفريق يملك 1% فرصة للتأهل والـ99% المتبقية تتعلق بالعمل والإيمان والتوفيق وتسجيل الأهداف.