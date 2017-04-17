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احصل على شاي مفيد للمزاج والصحة بهذه الطريقة المبتكرة

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احصل على شاي مفيد للمزاج والصحة بهذه الطريقة المبتكرة احصل على شاي مفيد للمزاج والصحة بهذه الطريقة المبتكرة

مصراوي Masrawy

كتب - هشام عواض:

الشاي مزاج عند البعض، خاصة ممن لديهم نمط معين وطقوس في شرب الشاي أو إعداده، فالبعض يشربه سكر خفيف أو "شاي خمسينة" أو نعناع أو على الحطب، وغيرها من الأنواع والأشكال، وهناك طريقة إعداد للشاي الأفضل للصحة، بحسب بحث قام به باحث في جامعة أسترالية.

وإن كنت تبحث عن الطريق الأفضل صحيًا وفي المذاق الممتاز، فقد توصل كوان فونج، الباحث في كلية علوم البيئة والحياة في جامعة "نيوكاسل" الأسترالية، إلى هذه الطريقة، بحسب صحيفة "التيلجراف" البريطانية.

اكتشف "فونج" خلال أبحاثه أن استخدام الميكروويف هو أفضل طريقة صحية لإعداد الشاي، بالإضافة إلى أنه يمنحه الطعم اللذيذ.

وخلال بحثه عن الطريقة المثالية لإعداد الشاي، وحرص على تفعيل المركبات النشطة حيويًا مثل "الكافيين والثيانين والبوليفينولات"، فالطرق التقليدية التي يستخدمها الناس عادةً في إعداد الشاي لا تستخرج ما يكفي من هذه المركبات المرغوب فيها.

ويضع أغلب الناس كيس الشاي في الماء الساخن لمدة 30 ثانية فقط ويكتفون بذلك، واكتشف فونج أن هذه الطريقة تستخلص 10% فقط من فوائد الشاي.

وأجرى الباحث تجربة ووجد أنه استخلص 60 % فقط من المركبات المفيدة، إذ اكتشف أنه يجب نقع الشاي لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 80 مئوية، ولكن هذه الطريقة ليست عملية.

ووجد فونج في الميكروويف هدفه لإعداد كوب شاي بمذاق لذيذ مع أكبر قدر ممكن من المركبات المفيدة بطريقة عملية.

ووفقًا لطريقة فونج في إعداد كوب شاي مثالي:

1- ضع الماء الساخن وكيس الشاي في كوب.

2- قم بتسخينه داخل الميكروويف لمدة 30 ثانية في درجة حرارة متوسطة.

3- اترك كيس الشاي في الكوب لمدة دقيقة.

وبعد القيام بهذه الطريقة الجديدة في إعداد الشاي، سوف تحصل على كوب لذيذ، يحتوي على 80% من المركبات المفيدة. فالميكروويف لا يقوم بتسخين الماء فقط، بل يساعد في استخلاص المركبات المفيدة.

ويدَّعي فونج أن استخدام هذه الطريقة ستمكنك من الحصول على كوب شاي قوي، وهي فعالة مع الشاي الأحمر والأخضر على حد السواء.

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مصراوي Masrawy

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