إرسال عينات حالات تسمم شباب أسوان للمعامل المركزية بالقاهرة

أسوان - إيهاب عمران:

قال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي بأسوان، إن 5 حالات من المحتجزين في القسم الداخلي بحميات أسوان والذين تعرضوا للتسمم خرجوا صباح اليوم، وبذلك يكون تم خروج جميع المصابين ,وأضاف ان فريق من قسم مراقبة الأغذية التابع لمديرية الصحة بأسوان قاموا بالإنتقال الى نزل الشباب وقاموا بسحب 17 عينة من أغذية متنوعة داخل النزل، كما تم أخذ مسحات من الأظافر والأنف والحلق للعاملين بالنزل والاطلاع على الشهادات الصحية الخاصة بهم، وسيتم إرسال هذه العينات مع مراقب صحى الى المعامل المركزية بالقاهرة بعد ظهر اليوم.

وأوضح أبو المجد، أنه تم أخذ 4 عينات من المرضى وجارٍ تحليلها بمستشفى حميات أسوان.

وكان 90 شاب وفتاة تعرضوا لحالة تسمم جماعي بنزل الشباب بأسوان وتم نقلهم الى مستشفى حميات أسوان .