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صحة أسوان: شفاء طلاب "نزل الشباب".. وإرسال عينات الأغذية إلى المعامل المركزية

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صحة أسوان: شفاء طلاب "نزل الشباب".. وإرسال عينات الأغذية إلى المعامل المركزية صحة أسوان: شفاء طلاب "نزل الشباب".. وإرسال عينات الأغذية إلى المعامل المركزية

مصراوي Masrawy

أرشيفية - تسمم طلاب

أسوان - إيهاب عمران:

قال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائي بأسوان، أنه تم خروج الحالات الـ 5 المحتجزين في القسم الداخلي بحميات أسوان، والذين تعرضوا للتسمم بعد تماثلهم للشفاء، ليتم بذلك خروج جميع الطلاب المحتجزين.

وكان 55 طالبًا قد أصيبوا بتسمم غذائي صباح اليوم الإثنين، عقب تناولهم وجبة غذائية غير صالحة.

وأضاف أبو المجد في تصريحات صحفية، أن فريقًا من قسم مراقبة الأغذية التابع لمديرية الصحة بأسوان قاموا بالانتقال إلى نزل الشباب وسحب 17 عينة من أغذية متنوعة داخل النزل, كما تم أخذ مسحات من الأظافر والأنف والحلق للعاملين بالنزل والاطلاع على الشهادات الصحية الخاصة بهم, لإرسال تلك العينات مع مراقب صحي إلى المعامل المركزية بالقاهرة بعد ظهر اليوم.

وأشار إلى أنه تم أخذ 4 عينات من المرضى وجارى تحليلها بمستشفى حميات أسوان.

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