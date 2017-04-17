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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن يسود طقس معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة نهارًا بارد ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ومصر الوسطى.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة غربا وعلى حلايب وشلاتين والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار هناك والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط غربا مثيرة للرمال والأتربة .

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج على البحرين مابين متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 16 30

الإسكندرية 17 26

مطروح 15 26

بورسعيد 16 22

دمياط 16 22

بلطيم 15 27

الإسماعيلية 14 30

السويس 14 30

العريش 9 25

نخل 9 28

طابا 10 29

الطور 17 29

مرسى علم 18 30

الغردقة 18 31

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شرم الشيخ 20 30

رفح 8 24

كاترين 9 23

سيوة 16 32

المنيا 12 30

الفيوم 13 30

رأس سدر 16 30

أبوسمبل 17 32

وسط الدلتا 15 29

أسيوط 14 30

سوهاج 14 31

الأقصر 14 32

أسوان 15 32

شلاتين 17 30

حلايب 19 27

الوادى الجديد 12 32

قنا 15 32

نويبع 19 31

السلوم 14 27

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التحرير

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