أول ضبطية أسماك "غير صالحة" يوم شم النسيم بالمنيا: إعدام 300 كيلو "رنجة"

المنيا ــ ريمون الراوي:

حررت مباحث تموين المنيا بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين، أول محضر ضبط أسماك مملحة يوم شم النسيم، بعد ضبط 300 كيلو "رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تلقى اللواء فيصل دويدار، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، بلاغًا بضبط 300 كيلو "رنجة" داخل محل لحوم مجمدة ملك "ياسر.ع.ع"، 39 سنة بمدينة المنيا، وتم ضبط المتهم لحيازته المضبوطات بدون فواتير، واكتشاف أنها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها.

تحرر بالواقعة المحضر رقم 9231 لسنة 2017، جنح قسم شرطة المنيا، وتم التحفظ على المضبوطات، تمهيدا لإعدامها.