سيلتا فيجو يفوز علي غرناطة بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني

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عاد سيلتا فيجو لتذوق طعم الانتصارات في الليجا بعدما عاد بفوز كبير من عقر دار مضيفه غرناطة "نويفو لوس كارمينيس" بثلاثة أهداف دون رد مساء الأحد ضمن مواجهات الجولة 32 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

أنهى "السيليستي" الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله لاعب الوسط خوزابيد سانشيز رويز في الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني، عزز التشيلي مارسيلو دياز من تقدم الضيوف بالهدف الثاني في الدقيقة 73 ، قبل أن يختتم كلاوديو بيوفو الثلاثية بعدها بثلاث دقائق.

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وبهذا، يعود فريق سلتا فيجو لدرب الانتصارات بعد خسارتين أمام فالنسيا وإيبار على الترتيب، ليرتفع رصيده للنقطة 44 في منتصف الجدول مع تبقي مباراة مؤجلة له أمام ريال مدريد.

في المقابل، تجرع الفريق الأندلسي مرارة الخسارة السابعة على التوالي، الـ20 هذا الموسم، ليقبع في المركز التاسع عشر وقبل الأخير بـ20 نقطة ويقترب من مرافقة أوساسونا، الأخير، وسبورتنج خيخون، الثامن عشر، في توديع الليجا.