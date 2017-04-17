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مدير أمن سوهاج لـ«المواطنين»: احتفلوا بشم النسيم في حمايتنا

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مدير أمن سوهاج لـ«المواطنين»: احتفلوا بشم النسيم في حمايتنا مدير أمن سوهاج لـ«المواطنين»: احتفلوا بشم النسيم في حمايتنا

التحرير

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أمن سوهاج يدفع بقوات خاصة ومكافحة التحرش لتامين احتفالات شم النسيم
سوهاج عبد الرحمن أبورية

قال اللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج إنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى لتأمين احتفالات شم النسيم من خلال تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الحالة الأمنية ونشر قوات لمكافحة التحرش بالحدائق العامة والمنتزهات ووضع كاميرات مراقبة في الأماكن الهامة.

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وأضاف مقبل في تصريحات لـ"التحرير" اليوم الاثنين: أطمئن جميع مواطني المحافظة بأن رجال الأمن منتشرون في كل مكان لتأمينكم لقضاء وقت ممتع مع عائلاتكم، وجاهزون للرد على أي خروج عن القانون وفقا للضوابط الموضوعة في عمليات التأمين والتي من أهم بنودها تأمين المواطنين وحمايتهم.  

ونشرت مديرية أمن سوهاج قواتها المشاركة في عمليات تأمين احتفالات شم النسيم والتي بلغت 8 آلاف فرد تامين تحت رئاسة 9 لواءات و500 ضابط و10 تشكيلات فض شغب و20 مجموعة قتالية وخاصة ونقاط تفتيش منتشرة على الطرق الزراعية والسريعة وقوات لمكافحة التحرش. 

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التحرير

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