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مفكر إسلامي: السلفية تغلظت في مصر.. وجميع مؤسسات الدولة مسؤولة

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مفكر إسلامي: السلفية تغلظت في مصر.. وجميع مؤسسات الدولة مسؤولة مفكر إسلامي: السلفية تغلظت في مصر.. وجميع مؤسسات الدولة مسؤولة

التحرير

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قال المفكر والباحث الإسلامي، أحمد عبده ماهر، إن جميع مؤسسات الدولة مسؤولة عن ما وصلنا إليه الآن، بداية من الأزهر وصولًا إلى وزارات الشباب والرياضة والتعليم والثقافة وغيرها، وليست مؤسسة الأزهر وحدها، وذلك إذا أكدنا «أنّ السلفية تغلظت في ».

وتساءل ماهر، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المذاع على قناة « دي أم سي»: «هل مؤسسة الأزهر الشريف قدمت حاليًا كتابًا يَضم الوسطية الأزهرية.. الإجابة لا»، قائلًا: «هل سمعنا من أساتذة الأزهر حاليًا أنه يجب تغيير المناهج».

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من جهته، قال عضو هيئة التدريس بجامعة القاهرة، حامد عبد الله حامد، إنّ شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، كان يَتفاخر ويتباهي دائمًا بأن نصف جماعة الإخوان من مؤسسة الأزهر، أثناء توليهم للسلطة، مضيفًا أن الأزهر هو أول من قدم بلاغًا ضد نجيب محفوظ.

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التحرير

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