فيديو.. «الصيادلة»: شركات الأدوية خدعت الحكومة

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قال محي عبيد، نقيب الصيادلة، إن شركات الدواء خدعت الحكومة عندما طالبت برفع الأسعار لتوفير النواقص، موضحًا أن أسعار بعض الأدوية زادت بنسبة 100% وأخرى بنسبة 50%.

وأضاف عبيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج «رأي عام» علي شاشة «تن»، أن هناك 1326 صنفًا دوائيًا ناقصة في الصيدليات وليس 49، كما أعلنت وزارة الصحة.

وشدد نقيب الصيادلة، علي أن هناك نقابة فرعية داخل كل محافظة ترصد الأدوية الناقصة داخل الصيدليات، ونقوم بمخاطبة الوزارة ومجلس الوزراء لها.

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وتابع عبيد، أن رصد الأدوية الناقصة حقيقي، وهذا يتم عن طريق الاتصال المباشر بالصيدليات، لأن الصيدلية هي المعيار الحقيقي للرصد.