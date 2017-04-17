أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري» -
محافظ أسوان يشكل لجنة لإزالة عقار منهار -
فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي» -
فياريال يسقط أمام ديبورتيفو ألافيس بثنائية في «الليجا» -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بعد توقفها بسبب مشاجرة.. عودة حركة القطارات ببني سويف -
10 تصريحات × 24 ساعة -
أيمن يونس: «اتحاد الكرة ضعيف.. مرتضى منصور عنده حق» -
فيديو| المقاصة: «مفرحناش بقرار الجبلاية.. لسنا طرف في أزمة الزمالك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو.. «الصيادلة»: شركات الأدوية خدعت الحكومة

Google+ Print
فيديو.. «الصيادلة»: شركات الأدوية خدعت الحكومة فيديو.. «الصيادلة»: شركات الأدوية خدعت الحكومة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال محي عبيد، نقيب الصيادلة، إن شركات الدواء خدعت عندما طالبت برفع الأسعار لتوفير النواقص، موضحًا أن بعض الأدوية زادت بنسبة 100% وأخرى بنسبة 50%.

وأضاف عبيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج «رأي عام» علي شاشة «تن»، أن هناك 1326 صنفًا دوائيًا ناقصة في الصيدليات وليس 49، كما أعلنت وزارة الصحة.

وشدد نقيب الصيادلة، علي أن هناك نقابة فرعية داخل كل محافظة ترصد الأدوية الناقصة داخل الصيدليات، ونقوم بمخاطبة الوزارة ومجلس الوزراء لها.

شاهد أيضا

وتابع عبيد، أن رصد الأدوية الناقصة حقيقي، وهذا يتم عن طريق الاتصال المباشر بالصيدليات، لأن الصيدلية هي المعيار الحقيقي للرصد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري»

فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري»

فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي»

فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي»

فيديو| المقاصة: «مفرحناش بقرار الجبلاية.. لسنا طرف في أزمة الزمالك»

فيديو| المقاصة: «مفرحناش بقرار الجبلاية.. لسنا طرف في أزمة الزمالك»

فيديو| إبراهيم حسن لاتحاد الكرة: «كلام مرتضى منصور هو اللي بيمشي»

فيديو| إبراهيم حسن لاتحاد الكرة: «كلام مرتضى منصور هو اللي بيمشي»