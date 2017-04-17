محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية

المنيا ــ ريمون الراوي:

قدم عصام البديوي، محافظ المنيا أمس الأحد، واجب العزاء للأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبوقرقاص في شهداء الهجومين الإرهابيين، الذين استهدفا كنيسة مارجرجس في طنطا بمحافظة الغربية والكنيسة المرقسية في الإسكندرية.

حضر العزاء الشعبي الذي أقامته مطرانية المنيا وأبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس اللواء نبيل منصور سكرتير عام محافظة المنيا، ومحمد عبد الفتاح، السكرتير العام المساعد ودكتور عثمان شعلان، رئيس مدينة المنيا، واللواء مصطفى درويش، المشرف العام على المشروعات وعدد من نواب البرلمان، وعدد من القيادات التنفيذية في المحافظة وعدد من رجال الدين الإسلامي.

أعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الشهداء، مستنكرا كل المحاولات، التي تعوق مسيرة التقدم والإصلاح، التي تسير عليها مصر وأكد أن الإرهاب لا دين له وأننا جميعا مسلمين وأقباط يداً واحدة في مواجهة هذا الإرهاب الأسود، الذي يأبى أن يترك الفرصة للفرحة ويتعمد القتل وترويع الآمنين.