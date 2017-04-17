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محافظ أسوان يحيل واقعة انهيار «عمارة سكنية» إلى النيابة

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محافظ أسوان يحيل واقعة انهيار «عمارة سكنية» إلى النيابة محافظ أسوان يحيل واقعة انهيار «عمارة سكنية» إلى النيابة

التحرير

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قرر محافظ أسوان مجدى حجازى إحالة واقعة انهيار عقار سكنى (بمنطقة الشيخ هارون وسط أسوان مكون من 5 طوابق) إلى النيابة العامة، للوقوف على أسباب الحادث.

وكلف المحافظ اليوم الاثنين لجنة هندسية من جامعة أسوان برئاسة الدكتور هاني مدكور استشارى الجامعة بمراجعة الموقف الفنى للعقار ، موجها بسرعة إخلاء 3 عقارات مجاورة للعقار السكنى المنهار ، بجانب قطع خطوط الغاز الطبيعى.

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وكان قيادات محافظة أسوان على رأسها مجدى حجازى محافظ أسوان واللواء مجدى موسى، توجهوا إلى موقع العقار المنهار بمنطقة الشيخ هارون وسط أسوان، لإدارة الأزمة ومتابعة جهود انتشال الأهالى سواء العالقين بالأدوار العليا او المتواجدين تحت الأنقاض.

وتم إنقاذ 16 شخصا من السكان، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى.

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التحرير

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