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مطرانية المنيا تستقبل العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية

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مطرانية المنيا تستقبل العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية مطرانية المنيا تستقبل العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية

التحرير

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أقامت مطرانية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس عزاءًا شعبيًا لشهداء كنيستي طنطا والإسكندرية.

وقدم عصام البديوى محافظ المنيا، واجب العزاء للأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبوقرقاص في شهداء الهجوميين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيسة مارجرجس في طنطا بمحافظة الغربية والكنيسة المرقسية في الإسكندرية.

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وحضر العزاء الشعبي اللواء نبيل منصور سكرتير عام محافظة المنيا ومحمد عبد الفتاح السكرتير العام المساعد والدكتور عثمان شعلان رئيس مدينة المنيا واللواء مصطفى درويش المشرف العام على المشروعات وعدد من نواب البرلمان، وعدد من القيادات التنفيذية في المحافظة وعدد من رجال الدين الإسلامي.

 

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التحرير

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