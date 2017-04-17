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فيديو.. خالد منتصر: لماذا يسيطر الإخوان على الأزهر حتى الآن؟

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فيديو.. خالد منتصر: لماذا يسيطر الإخوان على الأزهر حتى الآن؟ فيديو.. خالد منتصر: لماذا يسيطر الإخوان على الأزهر حتى الآن؟

التحرير

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طالب الكاتب الصحفي خالد منتصر، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بضرورة الإعلان عن موقفه صراحة من ناحية، ما إذا كان مع الدولة المدنية أم التيار الذي يُسيطر على مؤسسة الأزهر والمشيخة مثل عباس شومان، وكيل الأزهر، وحسن الشافعي.

وتساءل منتصر، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء »، المذاع على قناة «dmc»: «هل انتقاد شيخ الأزهر أصبح كبيرة من الكبائر؟»، قائلًا: «اختيار الدكتور أحمد الطيب لبعض المستشارين من المؤكد عليهم علامات استفهام مثل الدكتور محمد عمارة الذي أيدّ اعتصام رابعة المسلح، وعباس شومان وكيل الأزهر، والدكتور حسن الشافعي».

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وأوضح الكاتب الصحفي، أن هناك تيارًا داخل مؤسسة الأزهر تابع لجماعة وفكر الإخوان، متساءلًا: «لماذا هذا التيار يُسيطر على مؤسسة الأزهر حتى الآن».

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التحرير

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