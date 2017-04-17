محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بمنطقة الشيخ هارون

أسوان - (أ ش أ):

قال اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، إنه تم إنقاذ جميع سكان العقار المكون من 6 طوابق بمنطقة الشيخ هارون وسط مدينة أسوان، والذي تعرض إلى انهيار جزئي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وأشار المحافظ - في تصريح له اليوم- إلى نجاح قوات الحماية المدنية في إخراج جميع سكان العقار العالقين تحت الأنقاض.

وكان محافظ أسوان مجدى حجازي يرافقه اللواء مجدي موسى مدير الأمن والقيادات الأمنية والسكرتير العام لمحافظة أسوان الدكتور أيمن مختار قد توجهوا إلى موقع العقار الذي تعرض للانهيار، حيث أشرفوا على عملية انتشال المصابين من تحت الأنقاض، حيث تم الدفع بإمكانيات أجهزة الحماية المدنية، و7 سيارات إسعاف إلى الموقع .