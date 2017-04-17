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فيديو| معتز عبد الفتاح: رجب أردوغان «زائر».. وتركيا ستبقى

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فيديو| معتز عبد الفتاح: رجب أردوغان «زائر».. وتركيا ستبقى فيديو| معتز عبد الفتاح: رجب أردوغان «زائر».. وتركيا ستبقى

التحرير

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قال الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، إن النظام الرئاسي أكثر استقرارًا من النظام البرلماني، إذ أن الحكم البرلماني يكون البرلمان هو اللاعب المهم للدولة، ويقوم الشعب بانتخاب البرلمان فقط، ويقوم المجلس بتكوين وعلى أساسها اختيار رئيس الجمهورية. 

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، على قناة «أون لايف»، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل التعديلات الدستورية أمس، كان منصبة شرفي ومهامه بسيطة، ولكن بعد الموافقة على تلك التعديلات أصبحت صلاحيات أردوغان أكبر لأنه جمع بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. 

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن أردوغان نجح في أن يُحول نفسه من رئيس رمزي إلى محور النظام التركي، ولكن تلك الخطوة ستبعد تركيا خطوة عن الاتحاد الأوروبي. 

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وتابع: «أردوغان زائر ولكن ستبقى تركيا، مش عاوزين أي سوء للشعب التركي».

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التحرير

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