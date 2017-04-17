في ملحمة شعبية.. كيف تمكن «ولاد الحلال» من إنقاذ سكان «عمارة أسوان»؟

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ملخص حين يتحد المصريون يتغلبون على الحوادث الطارئة.. هذا ما كشفه حادث انهيار عقار في أسوان بعدما تمكن الأهالي من إنقاذ السكان من مصير الموت..

كشف حادث انهيار عمارة سكنية في أسوان عن المعدن الأصيل للمصريين، إذ هرع الأهالي لإنقاذ العالقين قبل وصول رجال الحماية المدنية، مستخدمين في ذلك سلم حديدي استعاروه من مسجد بالمنطقة التي وقع بها الحادث، ليتمكنوا من إنقاذ 12 شخصا كانت حياتهم معرضة للهلاك.

الأهالي انتشلوا العالقين بسلم حديدي.. و«الحماية المدنية» تبحث عن مفقودين

مواطن حاول انتشال الضحايا واكتشف أن خالته ضمنهم

كشف حادث انهيار عمارة سكنية في أسوان عن المعدن الأصيل للمصريين، إذ هرع الأهالي لإنقاذ العالقين قبل وصول رجال الحماية المدنية، مستخدمين في ذلك سلم حديدي استعاروه من مسجد بالمنطقة التي وقع بها الحادث، ليتمكنوا من إنقاذ 12 شخصا كانت حياتهم معرضة للهلاك.

وانهارت عمارة سكنية مكونة من 5 طوابق بمنطقة الشيخ هارون وسط مدينة أسوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وقامت بدفع مجهوداتها لرفع أنقاض العمارة السكنية.

وتوجه الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان إلى مستشفى أسوان الجامعى لمتابعة حالة المصابين والتأكد من تقديم الرعاية الطبية لهم.

وصرح غلاب في تصريح لـ"التحرير" اليوم الاثنين، بأنه تم تشكيل غرفة عمليات داخل المستشفى لمتابعة حالة المصابين وإجراء العمليات الجراحية واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.

ملحمة شعبية

وأكد شهود عيان أنهم سمعوا دوى انفجار قوى نتيجة ارتطام العمارة في أثناء الانهيار الجزئى الذى تعرضت له.

وروى أيمن منصور من أهالى المنطقة أنه فور سماعه صوت دوى الارتطام الناتج عن انهيار العمارة توجه مسرعا برفقة العشرات من الأهالى للمساعدة في استخراج السكان العالقين.

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واكتشف منصور بحسب حديثه لـ"التحرير" أن خالته كانت من بين سكان الطابق الخامس فى العمارة السكنية، متابعا: «يعتقد أن سبب انهيار العمارة تسريب كميات من المياه إلى الطابق الأرضى ناتجة من إطفاء حريق شب مساء أمس الأحد فى عقار سكنى مجاور للعمارة».

ويلتقط محمد أحمد نور من أهالى المنطقة السكنية الحديث مخبرنا بأنه توجه برفقة العشرات من الأهالى لنجدة سكان العمارة العالقين عقب سماعهم بانهيار العمارة.

ولفت إلى أنهم استعانوا بسلم حديدى خاص بمسجد الإمام الشافعى القريب من المنطقة لسرعة إخلاء الأهالى بالطوابق العليا ابتداءً من الخامس وحتى الطابق الثالث، حيث تم إخلاء 6 شقق سكنية تماما من سكانها عبر النوافذ وشرفات المنازل والبلكونات، فى ملحمة كبيرة ضربها أهالى منطقة الشيخ هارون.

أما هانى يوسف من أهالى المنطقة فطالب بضرورة محاسبة المسئولين فى الوحدة المحلية لمدينة أسوان، عن إنشاء العمارة السكنية، وتحديد مسئولية إصدار واستخراج تراخيص البناء والإنشاء، ملمحا إلى أن العمارة السكنية تضم طابقين مخالفين، فضلا عن إنشائها على رديم وخور قديم يمنع البناء فيه.

قرارات عاجلة

وفي نفس السياق قرر اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان تشكيل غرفة طوائ لمتابعة الموقف أولا بأول، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لسرعة إخلاء العمارة السكنية بالكامل.

وأكد حجازى في بيان له أن جهود الإنقاذ حتى الآن نجحت فى انتشال 12 مصابا، تم نقلهم جميعا إلى مستشفى أسوان الجامعى، وجارٍ البحث عن سيدة وابنتها تحت الأنقاض.

وأضاف محافظ أسوان أنه أعطى توجيهاته بإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار، مردفا بأن هدفه الأساسى إنقاذ أرواح سكان العقار، وسيتم تشكيل لجنة فنية لمعرفة سبب الانهيار.