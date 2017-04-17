بالفيديو| أسامة عرابي بعد الخسارة من الأهلي: «الحظ لم يحالفنا»

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قال أسامة عرابي، المدير الفني لفريق أسوان، أنه يعذر لاعبي فريقه بعد الخسارة أمام النادي الأهلي، خاصة أنهم يواجهون بطل إفريقيا.

وأضاف «عرابي»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة on sports، أنه راض عن بعض الأمور في أداء لاعبيه، وغير راض عن الأخرى التي جاءت بسبب غياب التركيز، مؤكدًا أن استقبال أسوان لهدفين في الربع ساعة أولى جعل الأمور معقدة، متابعًا، «الحظ لم يحالفنا».

وأشار إلى أن ناديه سيبذل أقصى جهده في المباريات المقبلة، متمنيًا أن يحالفه التوفيق وينجح الفريق في البقاء بالدوري الممتاز.

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وتغلب الأهلي على مضيفه أسوان، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء أمس الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز.