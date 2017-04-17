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فيديو| وزير الرياضة: «ثمن الساندويتش» يتحكم في اختيار رئيس نادي

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فيديو| وزير الرياضة: «ثمن الساندويتش» يتحكم في اختيار رئيس نادي فيديو| وزير الرياضة: «ثمن الساندويتش» يتحكم في اختيار رئيس نادي

التحرير

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قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إنه يحترم رأي الجمعيات العمومية في لانتخابات اتحاد الكرة أو الأندية، مؤكدًا أن الحكومات ليس من دورها حل أي مجلس تم انتخابه. 

وأضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلته الهاتفية، بحلقة أمس الأحد من برنامج «الحريف» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على قناة sports، أن هناك أمور تحسم انتخابات الأندية للأسف ليس لها علاقة بالرياضة، فالبعض من أعضاء الجمعية العمومية، يمنح صوته لمن يعطيه وعود بتنظيم رحلات حج أو عمرة على سبيل المثال أو مقابل ثمن ساندويتش.

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وكشف «الوزير»، عن حديثه مع رئيس اللجنة الأولمبية توماس باخ، في تلك الأزمة، وهناك مساعٍ لوضع لوائح تقلص هذه المشكلة التي تتحكم في اختيار رئيس لنادي، مطالبًا الناخبين بأن يحسنوا الاختيار في كافة الانتخابات.

وأعلن الحكم الدولي محمد فاروق، إلغاء مباراة الزمالك ومصر المقاصة، لعدم حضور الفريق الأبيض، إلى ملعب «بتروسبورت»، لخوض المباراة التي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز. 

 

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التحرير

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