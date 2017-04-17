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أسعار العملات اليوم الإثنين 17 ابريل 2017 في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الإثنين 17 ابريل 2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الإثنين 17 ابريل 2017 في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الإثنين :

     العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٨.٨٦٦ ٥٩.١٩٩٣ 04/16 12:00 ص
دينار بحريني ٤٧.٦١٤ ٤٧.٨٦١٧ 04/16 12:00 ص
ريال عماني ٤٦.٦٢٥٨ ٤٦.٨٥٧٢ 04/16 12:00 ص
ريال قطري ٤.٩٣٠٥ ٤.٩٥٥٦ 04/16 12:00 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٨٨٧ ٤.٩١٢٢ 04/16 12:00 ص
ريال سعودي ٤.٧٨٦٤ ٤.٨١٠٥ 04/16 12:00 ص
دينار أردني ٢٥.٢٨٨٨ ٢٥.٤٣٤٩ 04/16 12:00 ص
جنيه إسترليني ٢٢.٤٣٩٣ ٢٢.٦٠٨٩ 04/16 12:00 ص
كرون دنماركي ٢.٥٥٩١ ٢.٥٧٧٩ 04/16 12:00 ص
كرون نرويجي ٢.٠٩٠٥ ٢.١٠٤٧ 04/16 12:00 ص
يورو ١٩.٠٣٩٦ ١٩.١٨٣ 04/16 12:00 ص
دولار أمريكي ١٧.٩٥ ١٨.٠٥ 04/16 12:00 ص
فرنك سويسري ١٧.٨٤٢٩ ١٧.٩٨٨٨ 04/16 12:00 ص
ين ياباني ١٦.٤٣٤٧ ١٦.٦٠٩٣ 04/16 12:00 ص
دولار استرالي ١٣.٥٦٦٦ ١٣.٦٧٨٧ 04/16 12:00 ص
دولار كندي ١٣.٤٥٩٨ ١٣.٥٥٢٤ 04/16 12:00 ص
كرون سويدي ١.٩٨٤٣ ١.٩٩٩٥ 04/16 12:00 ص

 

المصدر : مصر 365 

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