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سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 17/4/2017

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سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 17/4/2017 سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 17/4/2017

سمر العشري

توقفت عملية البيع بالأسواق بعد الزيادة الكبيرة التي لحقت بسوق الحديد مع مطلع شهر مارس والتى تسببت فى حالة من الكساد فى السوق بالنسبة إلى عملية البيع والشراء، كما انخفضت فى الأيام السابقة أسعار المواد الخام العالمية والتى كان متوقع بعد ذلك أن تؤثر هذه الانخفاضات على أسعار الحديد فى مصر.
 

سعر الحديد اليوم الإثنين :

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 9600 جنيه 9600 جنيه
حديد بشاي 9550 جنيه 9550 جنيه
حديد العتال 9530 جنية 9530 جنية
حديد عطيه 9480 جنيه 9480 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 9490 جنية 9490 جنيه
حديد المصريين غير متاح غير متاح
حديد الكومي غير متاح غير متاح
مصر ستيل 9020 جنية 9020 جنيه
حديد العشري 9350 جنيه 9350 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد الجيوشي 9350 جنيه 9350 جنيه
حديد مصر ستيل 9350 جنيه 9350 جنيه

 

سعر الأسمنت اليوم الإثنين :
الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 758 جنيه
أسمنت النصر النصر 723 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 765 جنيه
الفهد الفهد 683 جنيه
شركة صناعات مواد البناء التعمير 708 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 730 جنيه
أسمنت حورس حورس 720 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 710 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 713 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 725 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 708 جنيه
أسمنت العريش العسكري 710 جنيه
أسمنت سيناء سيناء 703 جنيه
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 713 جنيه
السويس للأسمنت السويس 718 جنية
أسمنت بورتلاند طرة طرة 720 جنية
أسمنت تكنو تكنو 688 جنية
أسمنت حلوان حلوان 720 جنية
أسمنت شورى شورى 700 جنية
مصر بني سويف مصر بني سويف 715 جنية
السويدي السويدي 743 جنية
جنوب الوادي جنوب الوادي 708 جنية
للأسمنت قنا المسله 710 جنية

 

المصدر : مصر 365 

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