أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري» -
محافظ أسوان يشكل لجنة لإزالة عقار منهار -
فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي» -
فياريال يسقط أمام ديبورتيفو ألافيس بثنائية في «الليجا» -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بعد توقفها بسبب مشاجرة.. عودة حركة القطارات ببني سويف -
10 تصريحات × 24 ساعة -
أيمن يونس: «اتحاد الكرة ضعيف.. مرتضى منصور عنده حق» -
فيديو| المقاصة: «مفرحناش بقرار الجبلاية.. لسنا طرف في أزمة الزمالك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. أسعار

سعر الدولار اليوم الإثنين 17 ابريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء

Google+ Print
سعر الدولار اليوم الإثنين 17 ابريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الدولار اليوم الإثنين 17 ابريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سمر العشري

شهد سعر الدولار ارتفاع فى التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 18.7 جنيه مصري في البنك المصري الخليجي ، وفي حالة البيع 18.5 جنيه مصري في بنك مصر  ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 17/4/2017 ، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات ، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .

سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك   :

البنك سعر الشراء سعر البيع
مصر إيران للتنمية 17.9500 18.1000
بنك الإئتمان الزراعي 17.9500 18.0500
مصرف ابو ظبي 18.0500 18.1500
البنك المصري الخليجي 18.0700 18.1700
البنك الأهلي 17.9500 18.0500
بنك البركة 18.0400 18.1400
بنك القاهرة 18.0500 18.1500
بنك الاسكندرية 17.9500 18.0500
البنك العربي الافريقي 18.0000 18.1000
البنك المركزي 18.0206

18.1221

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :

سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 18.16 جنيه مصري ، وسعر البيع 18.22 جنيه مصري .

 

 المصدر:مصر365

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟

في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟

مساء الأنوار: الصحف العالمية تتناول خبر إنسحاب فريق الزمالك من مباراة مصر للمقاصة

مساء الأنوار: الصحف العالمية تتناول خبر إنسحاب فريق الزمالك من مباراة مصر للمقاصة

تفاصيل اجتماعات مصر مع مسئولي صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن

تفاصيل اجتماعات مصر مع مسئولي صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن

فيديو| الحديدي تحذر الحكومة: الأسعار قنبلة موقوته.. الأرقام مفزعة

فيديو| الحديدي تحذر الحكومة: الأسعار قنبلة موقوته.. الأرقام مفزعة